세계 점유율 1위 품목, 한국 69개로 '11위'…중국 5년째 1위

[아시아경제 김혜원 기자] 우리나라가 세계 수출시장 점유율 1위 품목 69개로 전체 11위에 올랐다. 한 해 전보다 두 계단 상승한 순위로, 역대 최고 성적이다.

한국무역협회 국제무역통상연구원이 7일 발표한 '세계 수출시장 1위 품목으로 본 우리 수출의 경쟁력 현황'에 따르면 2019년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 5년 연속 부동의 1위를 지켰다. 중국의 1위 품목 수는 전년 대비 43개 증가한 1759개로 압도적이었다. 다음으로는 독일(654개), 미국(520개), 이탈리아(217개), 일본(156개) 순이었다.

2019년 우리나라의 세계 1위 품목 수는 전년보다 7개 증가한 69개였다. 세계 순위는 11위로 전년 대비 두 계단 상승했다. 이는 세계 1위 품목 조사를 시작한 2002년 이래 가장 높은 순위다. 2018년에 각각 11위와 12위를 차지했던 캐나다(-14개)와 영국(-5개)의 1위 품목 수가 감소한 반면 우리나라는 수출 1위 품목 수가 증가한 결과다.

우리나라의 경우 신규로 1위에 오른 품목은 16개, 1위에서 밀려난 품목이 9개였다. 화학제품류(27개)와 철강·비철금속류(18개)가 전체 품목의 65.2%를 차지했다.

1위 품목에 새롭게 진입한 16개 품목은 전자기기류로서 반도체를 이용한 데이터 저장장치인 솔리드스테이트드라이브(SSD·47억1000만달러)와 화학제품류인 산화금속산염(19억6000만달러), 철강·비철금속류인 열간압연제품(16억3000만달러) 등 수출금액이 큰 품목이 다수 포함됐다. 특히 SSD는 지난해 처음으로 수출 100억달러를 돌파하며 한국의 차세대 수출 동력으로 자리잡고 있다.

세계 1위 품목을 두고 한중일 간 경쟁도 치열한 것으로 나타났다. 우리나라가 1위 자리를 내준 9개 품목의 경우 절반 이상인 4개 품목에서 중국이 1위를 차지했고 우리나라 1위 품목 69개 중 12개는 일본이 2위 자리에서 바짝 추격하고 있다.

도원빈 무역협회 연구원은 "우리나라의 세계 1위 품목 수가 증가함과 동시에 주요 중국, 일본 등과의 경쟁도 치열해지고 있다"면서 "해외시장에서의 점유율을 늘려 경쟁국과의 격차를 벌리기 위해 제품의 경쟁력 제고와 차별화 전략을 수립하는 데 더욱 노력해야 한다"고 말했다.

