[아시아경제 이기민 기자] 로또복권 운영사 동행복권은 제 953회 로또 추첨 결과 1등은 '7, 9, 22, 27, 37, 42'로 결정됐다고 6일 밝혔다. 2등 보너스 번호는 '34'이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr