의협 "AZ백신 접종후 38.5℃ 미만 발열에 진료·해열제 불필요" 권고

[아시아경제 이기민 기자] 대한의사협회가 코로나19 백신을 접종한 후 발생할 수 있는 발열 등 이상반응에 대처하는 방법을 담은 권고안을 냈다.

의협은 6일 '코로나19 백신 접종 후 대응방안'을 통해 "아스트라제네카 백신의 경우 접종 후 발열(38.0℃ 이상) 또는 근육통의 빈도가 20~30%로 알려져 있다"며 "발열이 38.5℃ 미만이고 시작된 지 24시간 이내인 경우 힘들지 않으면 해열제를 복용하지 않는 게 좋다"고 밝혔다.

그러면서 "해열제 복용은 항체 형성을 저하시킬 우려가 있다"며 "발열 이외의 신체 증상이 없다면 진료를 받지 않아도 된다"고 설명했다.

다만 의협은 "열이 38.5℃ 이상으로 오르거나 많이 힘드시면 해열제를 복용해도 된다"면서 "이때 항체형성에 영향을 적게 미치는 아세트아미노펜(타이레놀)을 권장한다"고 전했다. 또한 "38.5℃ 미만, 발생 24시간 이내 발열의 경우 힘들지 않다면 가급적 병원 응급실을 방문하지 않고 집에서 휴식을 취할 것을 권한다"고 당부했다.

아울러 "고열이거나 발열 및 근육통 등으로 많이 힘들고 불안하면 낮에는 안심진료소 등 병의원 외래 진료를, 저녁 및 밤에는 응급실 방문을 고려하라"며 "38.5℃ 이상의 발열 또는 24시간 이상 지속되는 발열의 경우에는 진료를 권장한다"고 덧붙였다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr