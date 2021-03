무안군, 코로나19 예방접종 콜센터 운영

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 코로나19 백신에 관한 주민들의 궁금증 해결과 불편 사항 최소화를 위해 접종 후 이상 반응을 신고할 수 있는 코로나19 백신접종 콜센터를 운영한다고 6일 밝혔다.

콜센터에서는 예방접종 일정 안내, 예방접종 후 이상 반응 확인 및 신고 방법 안내 등 민원전화 대응 업무를 처리하며, 운영시간은 매일 오전 9시부터 오후 6시까지이다.

또한 전라남도 중증 이상 반응 신속대응팀, 질병관리청과 함께 24시간 비상 연락체계 핫라인을 유지하며 비상 상황에 대비하고 있다.

무안군 관계자는 “접종 부위 통증이나 가벼운 열, 근육통 등 감기 증상은 2∼3일 지나면 사라지지만 안면마비 또는 전신 알레르기 반응, 호흡곤란, 눈이나 입 주위 점막의 부종, 목이나 목젖의 부종, 39도 이상의 고열 등 이상 반응이 있는 경우 즉시 콜센터에 신고하고 의료진의 도움을 받아야 한다”고 말했다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr