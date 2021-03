전남교육청-제주교육청 ‘평화·인권교육 협약’ 체결

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청과 제주도교육청은 오는 12일 오후 2시 여수교육지원청 대회의실에서 ‘평화·인권교육 활성화를 위한 업무협약’을 체결한다고 6일 밝혔다.

이번 협약은 두 교육청이 ‘여수·순천10·19’ 및 ‘제주4·3 평화·인권교육 활성화’를 위해 상호 협력하고, 관련 사업 공동 추진에 뜻을 같이할 예정이다.

협약식은 장석웅 전남교육감을 비롯해 이석문 제주교육감과 제주특별자치도의회 부공남 교육위원회 위원장, 4·3 평화교육위원회 오승익 위원장, 희생자 유족회 오임종 회장 등이 참석하고, 협약식이 끝난 후에는 여수·순천 지역 10·19사건 현장을 답사한다.

또 여순10·19 및 제주4·3 평화·인권 교육 관련 기념행사와 계기수업, 체험학습 등이 활발하게 이뤄질 수 있도록 필요한 행·재정적 지원을 하고, 관련 교육프로그램을 적극적으로 운영한다는 방침이다.

특히 교원 연수와 수학여행 등 학생 체험학습 시 평화·인권교육 테마형 프로그램 운영도 공동 추진키로 했다.

장석웅 교육감은 “제주4·3특별법 개정을 뜻깊게 생각하며 여수·순천 10·19 사건의 발단이 된 제주4·3과의 연대·협력을 통해 전남의 학생들이 평화·인권 감수성을 가진 민주시민으로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

