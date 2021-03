백신 접종 8일만에 30만명 육박…이상반응 신고 2883건(상보)

2849건은 경미한 증상…사망 사례 누적 7건으로

[아시아경제 김지희 기자] 6일 코로나19 백신 접종자가 6만7840명이 추가돼 접종 시작 8일 만에 누적 30만명에 육박하는 모습이다. 백신 접종이 속도를 내면서 접종 후 사망 사례 7건을 포함해 이상반응 신고 사례는 총 2883건으로 늘었다.

코로나19 예방접종 대응 추진단은 이날 0시 기준 6만7840명이 코로나19 백신 신규 접종해 총 29만6380명이 1차 접종을 완료했다고 전했다. 아스트라제네카 백신은 29만1131명, 화이자 백신은 5249명이 맞았다.

접종자 확대로 이상반응 신고 사례도 늘고 있다. 전날 하루 사이 접종 후 이상반응으로 의심돼 신고된 사례도 1305건 늘었다. 이에 따라 이상반응 신고 사례는 총 2883건이 됐다. 이 중 2849건은 두통, 발열, 메스꺼움 등 경미한 사례다. 아나필락시스 의심사례는 11건이 추가돼 누적 24건을 기록했다. 경련 등 중증 의심 사례도 2건 증가했다.

백신 접종 후 사망 사례도 계속 추가되고 있다. 전날에도 1건이 추가돼 지난달 26일 접종을 시작한 이후 일주일간 사망 사례는 총 7건으로 늘었다. 현재까지는 아스트라제네카 백신 접종자에 대해서만 이상반응이 신고됐다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr