[아시아경제 한진주 기자] 서울시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종 이후 사망 신고 1건을 접수했다고 5일 밝혔다.

사망자는 60대 남성 요양병원 입원환자로 2일 오후 2시께 아스트라제네카 백신을 맞았고 54시간이 지난 4일 오후 8시 30분께 숨졌다.

시는 역학조사를 진행 중이며 이날 오후 질병관리청, 민간 전문가 등과 회의를 열어 사망과 백신 간 인과관계를 평가할 예정이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr