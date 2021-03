박영선 “SH 직원 대상 전수조사도 해야”

[아시아경제 구채은 기자] 4·7 서울시장 보궐선거 더불어민주당 후보인 박영선 전 중소벤처기업부 장관이 5일 한국토지주택공사(LH) 임직원의 경기 광명·시흥지구 100억 원대 땅 사전투기 의혹과 관련해 “서울주택도시공사(SH) 직원 전원을 대상으로 한 전수조사도 필요하다면 해야한다”고 했다.

박 전 장관은 이날 오전 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “(LH 투기 의혹은)굉장히 강하게 나가야 된다”며 이같이 밝혔다. 그는 “현재 공직자 윤리법상 이해충돌방지의무, 부패방지법에 업무상 비밀이용금지위반 등이 적용될 수 있다”며 “부당한 사유를 가지고 경제적 이익을 취했을 때는 몰수 할 수 있어야 한다”고 했다.

박 전 장관은 “시민이 참여하는 감시기구를 만들어 내부 정보를 이용한 비리가 재발하지 않도록 감시할 것”이라며 “부당이익 적발 시 일벌백계를 위한 국회 차원의 확실한 입법이 필요하다”고 강조했다. 감시기구의 모니터링이 시작되면 자체로서 상당한 압박이 될 것이라는 진단이다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr