[특징주] 은행株는 오르네.. 시장금리 상승 여파

[아시아경제 황준호 기자] 5일 코스피에서 은행주들이 3%대 상승세를 나타내고 있다.

이날 9시 42분 현재 제주은행은 5.44% 상승한 9500원을 기록하고 있으며 KB금융은 3.06% 올라선 4만7200원을 가리키고 있다. 이어 하나금융지주 1.81%, 신한지주 1.17%, 우리금융 0.21% 수준의 상승 곡선을 그리고 있다.

은행주들의 상승세는 시장 금리 상승에 따른 기대심리 강화에 따른 것으로 분석된다. 전날 제롬 파월 미국 연방준비위원회 의장은 현재 정책에 대한 수정이 없을 것임을 재확인한 반면, 장기금리 상승에 대해 어떠한 구체적 조치를 내놓지 않았다는 점에서 미국 10년물 국채 금리는 장중 1.566%까지 치솟았다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr