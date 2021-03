경북도, 제24회 관광기념품 공모展 … 한글 모티브 출품작에 가산점

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 4월8일부터 12일까지 5일간 '제24회 관광기념품 공모전'을 개최한다고 5일 밝혔다.

공모 주제는 지역 특성(역사·문화·전통)을 지닌 독창적인 디자인과 상징적 가치를 담은 민·공예품, 공산품 및 가공식품 등이다. 국내외 관광객들이 쉽게 구매할 수 있는 3만원 이하 금액의 모든 기념품이다.

이번 공모전에서는 한글(훈민정음 해례본)을 모티브로 한 기념품 출품 시 가산점을 부여한다. 이는 현존하는 훈민정음 해례본 2권(안동본·상주본) 모두가 경북에서 발견된 것과 관련, 한글을 지켜온 경북을 널리 알리기 위한 방편이라고 경북도는 전했다.

지역 관계 없이 누구나 참여가능하다. 자세한 사항은 경상북도관광협회에 문의하면 된다.

경북도는 대상 1점, 금상 1점, 은상 2점, 동상 3점, 장려상 5점, 입선 10점 총 22점에 대해 상장과 함께 총 2150만 원의 상금을 지급하고, 특별선정으로 60점을 선정할 계획이다.

김상철 경상북도 문화관광체육국장은 "많은 분들이 관심을 가지고 우수한 작품들을 출품해주시기 바라며, 경북만의 색깔을 살린 누구나 구매하고 싶은 관광기념품 발굴·육성을 위해 적극 노력하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr