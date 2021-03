[특징주]'윤석렬 테마주' 희비교차…NE능률 이틀연속 상한가

[아시아경제 지연진 기자] 코스닥 상장사 NE능률 NE능률 053290 | 코스닥 증권정보 현재가 5,780 전일대비 1,330 등락률 +29.89% 거래량 5,728,075 전일가 4,450 2021.03.05 09:57 장중(20분지연) 관련기사 NE능률, 검색 상위 랭킹... 주가 29.89%NE능률, 커뮤니티 활발... 주가 18.54%.증권가가 주목한 “메타버스” 관련 新수혜주!! 주가 훨훨!! close 이 5일 이틀연속 상한가를 기록 중이다. 윤석렬 전 검찰총장이 사퇴한 전날부터 주가가 고공행진하고 있다.

NE능률은 이날 장중 전일대비 29.89% 상승한 5780원에 거래되고 있다. 전날 종가도 가격상한선인 4450원으로, 윤 전 총장이 여권의 검찰 수사권 박탈에 반발하던 지난 2일부터 오름세를 보이다, 사퇴를 발표한 전날부터 상한가로 직행했다.

NE능률은 최대주주가 윤 총장과 같은 파평 윤씨 종친회 소속인 것으로 알려지면서 주가가 급등한 것으로 보인다.

한편, 윤 전 총장의 테마주로 꼽히며 전날 상한가로 거래를 마친 서연 서연 007860 | 코스피 증권정보 현재가 11,600 전일대비 1,850 등락률 -13.75% 거래량 7,042,129 전일가 13,450 2021.03.05 09:57 장중(20분지연) 관련기사 [AI 장마감 분석] 기관이 보유 비중 확대한 종목 총정리 【화제의테마】 미래를 잡아야 수익이 난다‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 이날 오전 9시35분 기준 전일대비 11.52% 빠진 1만11900원에 거래되고 있다. 덕성 덕성 004830 | 코스피 증권정보 현재가 10,000 전일대비 900 등락률 -8.26% 거래량 6,810,950 전일가 10,900 2021.03.05 09:57 장중(20분지연) 관련기사 덕성, 주가 1만 원 (19.19%)… 게시판 '북적'오늘도 적중했습니다! 정치테마주 급등주의보! 新 수혜주는?“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 도 전날 종가가 가격제한선까지 올랐지만, 같은시간 6.88% 하락한 1만100원을 기록 중이다. 두 회사는 사외이사가 윤 전 총장과 서울대 동문인 것으로 알려지면서 전날 급등했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr