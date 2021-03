속보[아시아경제 임주형 기자] 충북 음성군 대소면 유리 제조업체에서 15명의 코로나19 확진자가 추가 발생했다.

5일 음성군에 따르면 전날 이 업체 직원 126명을 전수 검사해 15명(외국인 14명, 내국인 1명)의 감염자를 찾아냈다.

외국인 확진자는 20대 6명, 30대 8명이며, 한국인 확진자는 50대다.

이들 모두 이 업체 기숙사에서 생활했다.

전날 확진된 외국인 근로자 2명을 포함해 이 업체 감염자는 모두 17명이 됐다.

