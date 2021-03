이재명 "尹 사퇴 착잡…檢 권력 행사 적폐 인식해야"

[아시아경제 지연진 기자]이재명 경기지사는 4일 윤석열 전 검찰총장의 사퇴와 관련 "착잡하다"고 언급했다.

이 지사는 KBS '주진우 라이브' 인터뷰에서 "선출된 권력으로부터 임명된 공직자의 책임을 강조하고 싶다"며 이같이 말했다.

이 지사는 윤 전 총장을 향해 "검찰이 있는 죄를 덮고 없는 죄를 만들며 권력을 행사하는 적폐 노릇을 하지 않았느냐는 점에 대해서 인식해야 한다"고 말했다.

또 윤 전 총장의 향후 행보와 관련, "이제 한 명의 국민으로서 정치적 자유를 충분히 누리고, 표현도 충분히 하고, 결국 정치를 할 것으로 판단된다"며 "합리적 경쟁을 통에 국민에게 도움이 되는 정치 활동을 하면 좋겠다"고 말했다.

한편 이 지사는 자신이 기본소득 어젠다를 내세우는 것을 두고 일각에서 '공산주의자'라는 비난이 나온다는 지적에 "저는 경제의 지속적 성장과 회복이 제일 중요한 정책과제라고 보는 것"이라며 "공산주의자가 아니라 시장주의자"라고 반박했다.

