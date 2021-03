셀트리온헬스케어, 작년 매출 1.6조원…영업익 337%↑

[아시아경제 지연진 기자] 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 130,900 전일대비 1,500 등락률 +1.16% 거래량 1,039,001 전일가 129,400 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 셀트리온헬스케어, 주가 12만 9400원.. 전일대비 0.0%코스피, 기관 사자에 1%대 상승 마감..."유의미한 매수세는 아직"코스피 상승폭 확대...기관 사자에 '3070선' 근접 close 는 지난해 매출액이 전년대비 47.8% 증가한 1조6275억원을 기록했다고 4일 공시했다. 영업이익은 337.4% 증가한 3621억원, 당기순이익은 2404억원으로 270.1% 증가했다.

이 회사는 "유럽시장에서 안정적인 매출 발생 및 인플렉트라와 트룩시마의 미국시장 점유율 확대로 매출액은 전년대비 47.8% 증가했다"고 설명했다.

