[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차와 LG에너지솔루션이 최근 리콜이 결정된 코나 리콜 비용에 대해 큰 틀에서 합의했다.

리콜 전체 비용 약 1조원에 대해 현대차가 30% 가량, 나머지 70%는 LG에너지솔루션이 부담하기로 했다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 235,000 전일대비 5,000 등락률 -2.08% 거래량 1,262,079 전일가 240,000 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 골프황제 타이거 우즈 사고 원인 규명될까…美 경찰 블랙박스 조사현대차, 이시간 주가 0.0%.... 최근 5일 외국인 57만 6770주 순매도한파·영업일 감소에 현대차·기아 2월 美판매량 '주춤' close 는 앞서 2017년 11월부터 2020년 3월까지 생산된 코나 EV와 아이오닉 EV, 일렉시티 버스 등 총 8만1701대를 전세계에서 리콜한다고 밝혔다.

양 사는 이와 관련해 최근까지 1조원으로 추산되는 리콜 비용 배분에 대한 협상을 해왔으며 최근 합의를 마치고 지난해 재무제표에 반영했다.

현대차는 "양사 간 긴밀한 협력을 통해 신속하게 시장조치가 이루어질 수 있도록 모든 노력을 다할 것"이라며 "고객의 안전을 최우선으로 앞으로도 적극적인 고객 보호 정책을 추진하고, 품질에 대한 신뢰 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr