[아시아경제 지연진 기자] 조광피혁 조광피혁 004700 | 코스피 증권정보 현재가 55,100 전일대비 200 등락률 +0.36% 거래량 2,204 전일가 54,900 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 조광피혁, 지난해 영업이익 151억원…전년比 4.6%↓상장사 지분 5% 이상 '슈퍼개미' 72명… 1인당 주식 172억원 보유【스탁loan만10년 대박스탁】 3%대의 장벽을 깬→연 2.99% 단독 진행 close 은 보통주 1주당 300원의 현금배당을 결정했다고 4일 공시했다. 배당금총액은 10억6587만원, 시가배당율은 0.5%다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr