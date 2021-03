영천시, 시 승격 40주년 맞아 '역사기록물 수집' 공모展

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 영천시는 시 승격 40주년을 맞아 전 국민을 대상으로 4월9일까지 영천 역사기록물 수집 공모전을 진행한다고 4일 밝혔다.

공모대상은 영천과 관련된 모든 유형의 보존가치가 있는 기록물이다. 시 승격 및 개청·행정관련 기록물, 지역 주요 지형·지물의 변화를 보여주는 기록물, 주요 인물·단체 관련 자료 등이다.

영천시는 입상자에게는 10만원에서 최고 100만원까지 상금을 지급한다. 입상자 외 기증자에 대해서도 소정의 기념품을 지급한다.

공모전 결과는 오는 5월 발표될 예정이다. 자세한 응모 방법은 영천시청 홈페이지 공고문을 참조하면 된다.

영천시 관계자는 "이번 공모전을 통해 수집한 기록물은 영천의 역사기록물로 잘 보존하고 관리, 지식정보자원으로 대내외에 활용하고 공유할 계획"이라며 "사소한 기록이 영천의 역사가 될 수 있으니 많은 관심과 응모를 바란다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr