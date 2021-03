[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안소방서(서장 박원국)는 무안 전통시장에서 화재 대응을 위한 각본없이 가상화재 훈련을 했다고 4일 밝혔다.

코로나19 예방수칙을 준수하고 상인회 중심으로 소규모로 소화기와 호스릴 비상 소화장치 교육방식으로 진행됐으며, 훈련 시 점포주 자율점검과 비대면 캠페인을 병행해 실시했다.

훈련내용은 소화기 및 호스릴 비상 소화장치 이용한 화재진압, 출동대 진입로 탐색 및 위험요인 파악, 문제점 개선사항 피드백 등이다.

