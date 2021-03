[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 LH 일부 직원의 광명·시흥 신도시 투기 의혹과 관련해 뿌리 깊은 부패구조에 기인한 것인지 여부를 규명하고 발본색원하라고 지시했다.

강민석 청와대 대변인은 4일 청와대 춘추관에서 정례브리핑을 통해 "문 대통령이 신도시 투기 의혹과 관련, 추가 지시를 내렸다"며 이같이 밝혔다.

강 대변인은 "문 대통령은 신도시 투기 의혹이 일부 직원의 개인적 일탈이었는지, 뿌리 깊은 부패구조에 기인하는 것인지를 규명해 발본색원하라고 지시했다"며 "또 제도 개선책도 구조적인 문제해결을 위한 근본적 대책이 될 수 있도록 마련하라고 했다"고 전했다.

단 문 대통령은 감사원 감사 여부에 대해서는 "감사원이 판단할 문제"라며 "정부 차원에서 선제적으로 빠르고 엄정하게 조사해야 할 것"이라고 강조했다.

