추미애 “윤석열, 대국민 겁박·선동”… 페북에 글 올려

[아시아경제 김대현 기자] 추미애 전 법무부 장관이 중대범죄수사청(중수청) 설치를 반대한 윤석열 검찰총장을 향해 “대국민 겁박이자 선동”이라고 비판했다.

4일 오전 추 전 장관은 자신의 페이스북에 올린 글에서 “(윤 총장이) 중수청을 설치하면 부패가 판을 칠 것이라는 ‘부패완판’이라는 신조어까지 써가며 국민을 겁박한다”며 이같이 밝혔다.

그는 “일본의 특수부를 모방했지만 변질된 우리나라의 특수수사 관행을 검찰은 ‘나홀로 정의’인 양 엄호 중”이라며 “과거사위원회가 정리한 사건도 뒤엎으며 살아 있는 권력을 수사한다며 ‘검찰 절대주의’로 가는 것은 시대착오적”이라고 주장했다.

추 전 장관은 “검경은 수사·기소가 분리되더라도 유기적 협력관계를 가져야 한다”며 “더더욱 바람직한 검경 관계를 지도하는 것이 검찰총장의 역할일 것”이라고 지적했다.

이어 “(윤 총장은) 검찰의 수장으로서 일선 검사들을 검란으로 이끌어서는 안 될 것”이라며 “국민 권리 보호를 위해 미래의 바람직한 검사 상이 무엇인지 지도하고 소통할 공직자로서의 책무가 있다”고 덧붙였다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr