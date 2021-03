[아시아경제 지연진 기자] 참엔지니어링 참엔지니어링 009310 | 코스피 증권정보 현재가 1,515 전일대비 45 등락률 +3.06% 거래량 427,941 전일가 1,470 2021.03.04 11:04 장중(20분지연) 관련기사 참엔지니어링, 3분기 매출 532억원…"中 수출 증가"참엔지니어링, 131억원 규모 공급계약 체결참엔지니어링, 130억 규모 장비공급 계약 close 은 중국 업체(Mianyang HKC Optoelectronics Technology)와 26억9112만원 상당 규모의 디스플레이 장비공급 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr