서울시교육청 맞춤형 복지 혜택 기간제·정규교원 구분 없앤다

기간제 교원 복지혜택 확대…출산·가족복지 점수 제공

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 기간제 교원에게 정규 교원과 동일한 복지혜택을 누릴 수 있도록 맞춤형 복지 제공 범위를 확대한다.

4일 서울시교육청은 기간제교원에게도 복지점수 적용 범위를 확대해 가족복지, 출산축하복지 혜택을 제공한다고 밝혔다.

기간제 교원에게만 복지 항목 일부를 적용하지 않는 차별을 시정하고 기간제 교원의 근무 의욕을 고취하기 위해서다.

서울시교육청은 소속 공무원 개개인이 본인의 선호에 따라 복지혜택을 선택하는 맞춤형 복지제도를 운영하고 있다. 기본복지점수(700점)와 변동복지점수(1년 근속당 10점, 최고 300점)로 구성되는데 그동안 기간제교원은 변동복지점수 중 근속점수만 인정되고 가족·출산복지복지 항목은 적용되지 않았고 1년 미만 기간제 교원은 맞춤형복지제도 대상에서 아예 제외됐다.

서울시교육청은 복지점수 적용범위를 넓혀 기간제 교원에게도 가가족복지와 출산축하복지 항목을 추가로 적용하기로 했다. 6개월 이상의 기간제 교원이라면 누구나 정규 교원과 동일하게 복지점수를 부여받을 수 있게 됐다.

서울시교육청은 "이번 기간제 교원 맞춤형복지 수혜범위 확대 추진으로 8000여 명에 달하는 기간제 교원의 처우와 생활이 나아지리라 기대한다"며 "앞으로도 맞춤형복지의 효용이 확대되도록 노력할 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr