NAVER, 최근 5일 외국인 16만 9768주 순매수... 주가 39만 4500원(-1.25%)

NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 398,000 전일대비 1,500 등락률 -0.38% 거래량 416,072 전일가 399,500 2021.03.04 09:40 장중(20분지연) 은 4일 오전 9시 30분 현재 전일보다 1.25% 내린 39만 4500원에 거래되고 있다. 거래량은 35만 5498주로 전일 거래량 대비 29.2% 수준이다. NAVER은 인터넷 포털 1위의 네이버 운영업체로 알려져 있다.

3월 3일 한국투자증권의 정호윤 연구원은 'Z홀딩스와 라인의 경영통합 완료. 광고, 전방시장 확대와 데이터 활용을 통한 효율적 사업 확장. Z홀딩스는 단순히 전자상거래뿐만 아니라 메신저의 특성을 활용해 오프라인 상거래 시장까지 아우르는 커머스 생태계를 구축해나갈 예정. 또한 네이버의 전자상거래 성공모델인 스마트스토어를 도입함으로써 다양한 써드파티 판매자들을 유입시키고 이를 기반으로 전자상거래 비즈니스를 더욱 확대해 나갈 계획도 세우고 있음. '이라며 NAVER의 목표가를 43만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 NAVER을 12만 3121주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 16만 9768주 순매수, 3만 8427주 순매도 했다.

