[아시아경제 임혜선 기자] 금호석유화학은 박철완 상무가 의안 상정 가처분 신청을 서울중앙지방법원에 냈다고 2일 공시했다. 박 상무는 박찬구 금호석유화학 회장의 조카다. 회사 측은 "법적 절차에 따라 대응할 예정"이라고 밝혔다.

