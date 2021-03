덴마크, 시리아 난민 거주허가 대거취소

[아시아경제 조현의 기자] 덴마크가 자국 내 시리아 난민 94명에 대한 거주허가를 취소했다. 유럽 국가가 시리아 난민에게 내준 거주증을 취소한 것은 이번이 처음이다.

1일(현지시간) 텔레그래프에 따르면 덴마크 난민항소위원회는 지난 2019년 12월 시리아의 수도 다마스쿠스 일대의 상황이 어느 정도 회복했다고 판단하고 이같이 결정했다. 덴마크 내 난민들에게 보호조치를 제공해야 할 만큼 위험하지 않다고 본 것이다.

덴마크 정부는 이에 따라 시리아 난민 900여 명의 거주 지위에 대한 재검토에 착수, 올해 1월까지 94명의 거주허가를 취소했다.

정식 거주 허가를 취득해 교육을 받고 취업도 할 수 있었던 시리아 난민들은 수용센터에 입소하거나 귀국해야 하는 처지에 몰렸다.

마티아스 테스파예 이민부 장관은 이와 관련해 "모국 상황이 좋아지면 난민들은 귀국해서 삶을 꾸려가야 한다"면서 "보호가 더 필요하지 않을 시 보호조치는 철회될 수 있다"고 말했다.

덴마크 현지에선 인권·난민단체들은 물론 정치권에서도 비난의 목소리가 나오고 있다. 그간 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 난민 신청자가 거주증을 신청하는 사례가 한 명도 없도록 하겠다고 약속하는 등 강한 반(反)난민 정책을 표방해왔다.

덴마크 난민단체 활동가 미샬라 벤딕센은 "난민들이 교육과 일자리를 박탈당한 채 난민캠프에 기거해야 한다"면서 "덴마크 정부는 그들이 자발적으로 출국하기를 바라고 있다. 시리아 난민들이 매우 비극적인 상황에 내몰렸다"고 우려했다.

덴마크의 제1야당인 우파 자유당은 정부가 시리아의 독재 정부인 바샤르 알아사드 정권과 협의를 해서라도 난민 추방조치를 신속히 해야 한다고 주장했다고 텔레그래프는 전했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr