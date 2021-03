인천교육청, 지방공무원 89명 선발…내달 19~23일 원서접수

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시교육청이 올해 신규 지방공무원 89명을 선발하기 위해 공개경쟁임용시험 계획을 공고했다.

직렬별로는 교육 행정 58명, 전산 3명, 사서 12명, 시설(토목·건축) 4명, 공업(전기·기계) 9명, 식품위생 3명이다.

교육행정직에서는 장애인 4명과 저소득층 2명을, 사서직에서는 장애인 2명을 일반 응시자와 구분해 모집·선발한다.

고졸 인재의 공직 진출 활성화를 위해 시설·공업직 채용 인원 가운데 5명(건축 1명, 기계 2명, 전기 2명)은 지역 특성화고와 마이스터고 졸업(예정)자를 대상으로 선발한다.

응시 원서는 다음 달 19일부터 23일까지 온라인채용시스템 홈페이지를 통해 접수한다. 6월 5일 필기시험과 7월 23일 면접을 거쳐 8월 초 최종 합격자를 발표할 예정이다.

자세한 내용은 인천시교육청 홈페이지 시험정보와 인사혁신처 나라일터 홈페이지에서 확인할 수 있다

인천시교육청 관계자는 "정년퇴직 등으로 인한 자연 감소 인력을 충원하고, 내년 9월까지 신설학교(9개교) 필요 인력과 휴직에 따른 소요 인력 등이 반영됐다"고 밝혔다.

