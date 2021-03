바이든 그린뉴딜 반대하던 美석유협회, "탄소배출가격 책정 지지"

탄소배출가격 인상 전망...탄소세 부과 준비

톤당 50~100달러 검토...트럼프 때 1~7달러

[아시아경제 이현우 기자] 미국 조 바이든 행정부가 친환경정책의 핵심 규제사항인 탄소배출가격 책정에 나선 가운데 그동안 친환경정책에 반대해오던 미국석유협회(API)까지 이를 지지한다고 나섰다. API는 바이든 행정부 이전까지 친환경정책에 극렬히 반대해왔지만, 프랑스의 토탈(TOTAL) 등 핵심 회원사들의 이탈 움직임에 결국 백기를 든 것으로 풀이된다. 바이든 행정부는 탄소배출가격을 트럼프 행정부 때보다 50배 높은 톤(t)당 50달러 이상으로 책정할 것으로 알려져 석유·화학업계가 직격탄을 맞을 것으로 전망되고 있다.

1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 API는 바이든 행정부의 탄소배출가격 책정에 지지를 표명하기 위한 성명을 준비 중인 것으로 알려졌다. WSJ가 확보한 API의 성명서 초안에는 "API는 바이든 행정부의 주요 기후정책 도구로서 경제 전반에 걸친 탄소가격책정을 지원하며 탄소배출량을 줄이면서도 에너지를 저렴하게 유지토록 노력할 것"이라 나왔다.

API는 앞서 지난달 25일 제니퍼 그랜홀름 신임 에너지장관의 취임 직후에도 성명을 내고 "미국의 파리기후협약 복귀와 그 목표를 달성하기 위해 에너지 발전을 구축하고 기후솔루션을 개발하기 위한 기술의 발전과 미국 내 천연가스 수출의 중요성에 대한 장관의 인식을 환영한다"며 그랜홀름 장관의 취임을 축하하기도 했다.

미국 최대 석유업계 로비단체로서 API는 지난해 11월 대선 직후 때까지만해도 바이든 행정부의 친환경정책에 저항해왔다. 당시 바이든 대통령 "2025년까지 탄소세를 도입하고 2050년까지 탄소배출 0%를 달성할 것"이라 공약하자 API는 성명을 통해 "바이든 행정부의 친환경정책은 미국 내 석유·가스업계 1900만명의 일자리를 위협할 수 있다"며 강한 반감을 드러낸 바 있다.

API의 변심은 핵심 회원사인 프랑스 토탈의 이탈과 함께 시작된 것으로 풀이된다. CNN에 따르면 앞서 1월16일 바이든 대통령의 취임을 나흘 앞두고 패트릭 파우야네 토탈 최고경영자(CEO)는 API 탈퇴 성명을 내고 "API는 전기자동차 보조금 지급을 반대하고 도널드 트럼프 행정부가 석유와 천연가스 생산시설에 대한 메탄가스 배출 규제를 완화하는 데 영향을 미쳤다"며 탈퇴 사유를 밝힌 바 있다. 이어 BP와 로열더치셸 등 글로벌 대형 석유기업들도 탈퇴를 검토한다는 소식이 나오면서 API는 존립 자체가 위협받고 있다는 평가가 나오고 있다.

바이든 친환경정책의 최후 장애물이라던 API도 고개를 숙이면서 바이든 행정부의 탄소배출가격 책정은 본격화될 전망이다. 마켓워치에 따르면 바이든 행정부는 최근 탄소세 부과를 목표로 최소 t당 50달러에서 최대 100달러 사이에서 탄소배출가격 책정을 검토 중인 것으로 알려졌다.

미국의 탄소배출가격은 버락 오바마 행정부 때부터 검토돼 t당 약 50달러선으로 검토돼왔으나, 트럼프 행정부가 들어서면서 t당1달러에서 최대 7달러 내외로 크게 낮췄다. 트럼프 전 대통령과 공화당은 석유·화학업계의 강력한 지지와 기업규제 완화 공약에 따라 탄소배출가격 규제 완화는 물론 석유와 가스시추 개발권도 남발해 미국 내 환경단체로부터 많은 비판을 받아왔다.

가뜩이나 유럽연합(EU)의 탄소국경세 논의로 위기에 처한 석유·화학업계는 미국의 탄소배출가격이 급등할 경우 경영위기가 심해질 것으로 전망되고 있다. CNBC에 따르면 EU는 2023년부터 탄소국경세를 도입할 계획으로 EU의 탄소배출규제보다 규제가 약한 지역에서 들어온 수입품에 대해 추가 관세를 물리는 것을 골자로 한다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr