[아시아경제 송승섭 기자] 예금보험공사가 신규 상임이사로 박상진 전 국회 수석전문위원이 취임했다고 2일 밝혔다.

박 상임이사는 강원고성 출신으로 속초고를 졸업한 뒤 단국대와 서울시립대를 거쳐 서울대 도시계획학 석사학위를 취득했다. 이후 미국 인디애나대 로스쿨 법학 석사, 미국 뉴욕주립대 경제학 석사, 단국대 도시 및 지역계획학 박사 학위를 얻었다.

공직은 1995년 입법고시 합격으로 시작했다. 2000년대 초 국회 재정경제위원회에서 일하며 금융개혁 입법과 공적자금 투입 및 회수 상환에 대한 제도화 작업을 담당했다. 국회 정무위원회·예산결산특별위원회·기획재정위원회에서 전문위원을, 국회 특별위원회에서 수석전문위원을 거쳤다.

예보는 박 상임이사가 예금자 보호와 금융 및 경제 안정화 분야에서 전문성과 경력을 발휘할 것으로 기대했다.

