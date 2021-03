'언택트 삼겹살' 열풍…홈플러스, '불 안쓰는' 불판 매출 ↑

인덕션·전기그릴 등 '불 필요없는' 조리기구 매출 신장

삼겹살데이 맞아 1구 인덕션+구이판세트 40% 할인



[아시아경제 김유리 기자] 코로나19에 따른 집밥 열풍에 삼겹살을 집에서 구워 먹는 수요도 늘었다. 지인과 스마트폰 화상회의 앱을 띄워 놓고 각자 집에서 삼겹살을 구우며 간접적인 외식 분위기를 내는 '언택트(비대면) 삼겹살' 바람도 불기 시작했다.

가정에서 삼겹살을 구울 때 부탄가스를 연료로 하는 휴대용 버너를 주로 사용하던 과거와 달리, 최근 불을 사용하지 않고도 부담 없이 구이 요리를 즐길 수 있는 전기그릴이나 인덕션용 구이팬 등이 각광을 받고 있다. 불꽃이 없이 가열하는 방식으로 안전하게 조리할 수 있고, 유해가스가 발생하지 않아 수요가 늘고 있다는 분석이다.

2일 홈플러스에 따르면 지난해 3월부터 올해 2월까지 1년간 구이팬의 매출은 전년 동기 대비 약 45% 신장했다. 전기그릴의 매출도 약 20% 늘었다. 같은 기간 휴대용 가스레인지의 매출신장률(1.2%)과 비교하면 큰 폭의 성장이다. 인덕션 등 전기레인지의 매출은 지난해 23% 신장했으며 올 들어서만 52% 증가했다.

가정용 전기레인지의 매출 호조세에 따라 구이팬의 종류도 다양해지고 있다. 홈플러스는 창립 24주년 행사기간인 오는 31일까지 '해피콜 더베스트 IH 그릴팬 세트'를 기획해 정상가(9만9900원) 대비 40% 할인한 5만9000원에 판매한다.

1구 인덕션(전기레인지)과 인덕션에서 사용 가능한 그릴팬을 함께 세트로 구성한 상품으로 식탁에서도 간편하게 구이요리를 즐길 수 있는 제품이다. 전기레인지는 2000W의 고출력 화력으로 열가속성이 높아 빠르게 온도를 높여주며 그릴팬은 내부에 경사각이 있고 기름이 빠질 수 있는 배출구가 있어 구이요리 시 나오는 기름이 잘 빠질 수 있도록 제작됐다.

썬터치 구이팬과 가스레인지 13종은 행사기간 동안 20% 할인 판매한다. 인덕션에서도 사용 가능한 구이팬으로 기름 배출구와 기름받이가 함께 제공되는 '썬터치 통주물 인덕션용 구이판(블랙)'은 행사기간 동안 20% 할인된 2만2300원(정상가 2만7900원)에 판매한다.

이밖에도 ▲햇살무늬 이중구이판(휴대용케이스 포함) 1만9900원(정상가 2만4900원) ▲멀티회전원형 구이판 1만1900원(정상가 1만4900원) ▲계란구이판 1만4300원(정상가 1만7900원) ▲와이드사각 이중구이판 2만2300원(정상가 2만7900원) 등 다양한 구이팬을 할인한다.

휴대용 가스레인지도 ▲탱크 가스레인지 1만3500원(정상가 1만6900원) ▲바람막이 가스레인지 2만3900원(정상가 2만9900원) ▲허리케인 가스레인지 2만5500원(정상가 3만1900원) 등이 있다.

'삼겹살데이(3월3일)' 주인공인 삼겹살도 할인 판매한다. 오는 10일까지 마이홈플러스 회원을 대상으로 대한민국 농할쿠폰이 자동 적용돼 '일품포크 국내산 삼겹살'과 '목심'을 100g당 각각 1360원(정상가 1700원)에 판매한다.

박혜영 홈플러스 홈리빙팀 바이어는 "가정에서 인덕션과 전용 구이팬을 이용해 불을 사용하지 않고도 식탁에서 간편하게 구이요리를 즐기는 수요가 증가했다"며 "이같은 수요에 발맞춰 1구 인덕션과 전용 구이팬을 결합한 세트상품을 기획해 40% 할인가에 선보였다"고 말했다.

