미얀마 군경이 지난 주말과 휴일 시위대를 향해 무차별 총격을 가해 인명피해가 속출한 1일 서울 용산구 미얀마대사관 인근에서 시민들이 미얀마 쿠데타 반대 집회를 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.