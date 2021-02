[아시아경제 이관주 기자] 서울 광진구 구의1동 원룸 모임에서 코로나19 집단감염이 발생해 방역당국이 역학조사 및 접촉자 추적에 나섰다.

28일 광진구에 따르면 지난 25일 이 원룸 방문자 중 첫 확진자가 나온 이후 현재까지 13명이 확진 판정을 받았다. 방문자 상당수는 60대 이상 노인으로, 해당 원룸에서 지인 모임을 한 것으로 조사됐다.

구체적으로 첫 확진자 확인 다음 날인 26일 방문자 6명이 확진판정을 받았고, 가족 등 2차 감염 사례 4명이 확인됐다. 27일에도 방문자 2명이 추가 확진됐다.

방역당국인 이 모임이 '5인 이상 사적모임 금지' 행정명령을 위반했을 것으로 보고 조사 결과에 따라 과태료 부과 등 행정조치에 나설 방침이다.

방역당국은 이 원룸에 이달 18~25일 방문한 이력이 있는 사람은 가까운 보건소 등에서 반드시 코로나19 검사를 받을 것을 당부했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr