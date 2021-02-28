bar_progress
전체메뉴클릭

아시아경제바로가기

실시간뉴스
검색하기영역 검색하기
페이스북 트위터 카카오플러스친구 로그인하기
NOON 지면보기 뉴스컬처

사회

드링킷

사회

|

[인사]통계청

페이스북 트위터 |

아시아경제 최신 기획이슈

인물

[인사]통계청

페이스북 트위터 공유하기

최종수정 2021.02.28 15:51 기사입력 2021.02.28 15:51

댓글쓰기

뉴스듣기
인쇄하기 스크랩 RSS
폰트축소 폰트확대

[세종=아시아경제 문채석 기자]


<승진>

◆3급

▶운영지원과장 송영선 ▶행정통계과장 김진 ▶경제통계기획과장 양동희


◆4급

▶통계기준과 박현정 ▶행정통계과 박유권 ▶산업동향과 송요성 ▶청장실 김락현


<전보>

◆과장급

▶대변인 정동욱 ▶혁신행정담당관 유호준 ▶국제협력담당관 최경순 ▶통계정책과장 김보경 ▶통계기준과장 우영제 ▶경제통계심사조정과장 조윤구 ▶행정자료관리과장 서경숙 ▶마이크로데이터과장 정선경 ▶산업동향과장 빈현준 ▶서비스업동향과장 이민경 ▶고용통계과장 김경희 ▶지역통계총괄과장 박병선 ▶경인지방통계청 경제조사과장 박은영 ▶경인지방통계청 사회조사과장 최원 ▶동북지방통계청 강원지방통계지청장 손은락 ▶동북지방통계청 조사지원과장 김희종 ▶동북지방통계청 경제조사과장 황해범 ▶동북지방통계청 안동사무소장 송일규 ▶호남지방통계청 지역통계과장 이의규 ▶호남지방통계청 사회조사과장 김두만 ▶호남지방통계청 전주사무소장 유영호 ▶호남지방통계청 목포사무소장 송재원 ▶충청지방통계청 경제조사과장 김현기




세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
TODAY 주요뉴스 "아기 넷도 가능할 듯"…양준혁, 아내 난소 검사 결과에 '환호' "아기 넷도 가능할 듯"…양준혁, 아내 난소 검... 마스크영역

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

많이 본 뉴스

인기 포토 갤러리

  • '악녀의 변신'
  • '올 화이트룩'
  • '다크 섹시'
  • '독보적 분위기'
  • '완벽한 레깅스핏'
  • '빠져드는 눈빛'
  • '시원한 각선미'
  • '미소 천사'
간격처리를 위한 class

트렌드를 한 눈에!새로보기

꼭 보게 될 걸! 뉴스컬처 PICK 더보기

HOT PHOTO

퍼스트클럽 >
아시아경제
서울특별시 중구 충무로 29 아시아미디어타워 10-11층
인터넷신문등록번호 : 서울 아00058 등록일 : 2005.09.13 발행·편집인 : 이의철
청소년보호책임자 : 조병무 전화번호 : 02) 2200-2114

아시아경제의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단전재, 복사, 배포 등을 금합니다. ⓒ 아시아경제 All rights reserved.