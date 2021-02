[세종=아시아경제 문채석 기자]

<승진>

◆3급

▶운영지원과장 송영선 ▶행정통계과장 김진 ▶경제통계기획과장 양동희

◆4급

▶통계기준과 박현정 ▶행정통계과 박유권 ▶산업동향과 송요성 ▶청장실 김락현

<전보>

◆과장급

▶대변인 정동욱 ▶혁신행정담당관 유호준 ▶국제협력담당관 최경순 ▶통계정책과장 김보경 ▶통계기준과장 우영제 ▶경제통계심사조정과장 조윤구 ▶행정자료관리과장 서경숙 ▶마이크로데이터과장 정선경 ▶산업동향과장 빈현준 ▶서비스업동향과장 이민경 ▶고용통계과장 김경희 ▶지역통계총괄과장 박병선 ▶경인지방통계청 경제조사과장 박은영 ▶경인지방통계청 사회조사과장 최원 ▶동북지방통계청 강원지방통계지청장 손은락 ▶동북지방통계청 조사지원과장 김희종 ▶동북지방통계청 경제조사과장 황해범 ▶동북지방통계청 안동사무소장 송일규 ▶호남지방통계청 지역통계과장 이의규 ▶호남지방통계청 사회조사과장 김두만 ▶호남지방통계청 전주사무소장 유영호 ▶호남지방통계청 목포사무소장 송재원 ▶충청지방통계청 경제조사과장 김현기

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr