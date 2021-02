'소림축구' 우멍다 간암으로 사망

[아시아경제 조유진 기자] '소림축구' 등에 출연한 홍콩 유명 영화배우 우멍다가 27일 간암으로 사망했다고 홍콩매체 성도일보 등이 보도했다.

우멍다는 주성치와 콤비를 이뤄 '도성', '서유기 월광보합', '소림축구' 등에서 인상 깊은 연기를 펼쳤고, 최근에는 2019년작 중국 흥행영화 '유랑지구'에도 출연했다.

중화권 매체들은 애칭은 '다수', '다거' 등으로 부르며 그를 추모했다. 펑파이에 따르면 저우싱츠는 "그는 오랜기간 콤비이자 친구였다. 아직도 받아들일 수 없다"고 애도했다.

'천장지구'에 함께 출연했던 류더화는 "그곳에서는 아프지도 않고 걱정도 없기 바란다"고 말했고, 대만 배우 린즈잉은 "영원히 우리의 마음 속에 있을 것"이라고 추모했다.

환구시보는 우멍다가 생전에 자신의 웨이보에 남긴 마지막 게시물이 2019년 홍콩 시위 당시 중국과 오성홍기를 지지하는 의미로 쓴 "나는 중국인이다"라고 전하기도 했다.

