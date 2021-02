'7월 올림픽' 향한 日의 강한 의지…조직위 "무관중 개최·재연기 생각 없다"

[아시아경제 최은영 기자] '여성 비하' 발언 파문으로 사퇴한 모리 요시로 전 회장의 후임인 하시모토 세이코 도쿄올림픽·패럴림픽 조직위원회 회장이 도쿄올림픽 무관중 개최, 재연기 등에 대해 "생각하고 있지 않다"라며 선을 그었다.

전날(26일) 진행된 요미우리와의 인터뷰 이후 하시모토 회장은 "코로나19 대책을 확실히 마련하면 안전성을 유지하면서 집단감염 없이 개최할 수 있다"라고 말했다.

이어 테니스 국제대회 등 관중을 들인 대회가 국내외에서 개최되고 있다면서 도쿄올림픽·패럴림픽도 관중을 수용하는 형태로 개최하겠다는 목표를 분명히 했다.

하시모토 회장은 "국제올림픽위원회(IOC) 등과 협의한 후 3월 하순까지 관중 수용에 관한 방향성을 제시할 것"이라고 밝혔다. 올림픽 재연기에 대해서는 "추가 연기는 국민 여러분이 받아들일 수 없다"라며 부정적인 견해를 나타냈다.

같은 날 하시모토 회장은 아사히 신문과의 인터뷰에서도 "도쿄올림픽·패럴림픽 무관중 개최는 현시점에서 상정하고 있지 않다고 강조했다.

'무관중 시나리오가 존재하는가'라는 질문에는 "시나리오 안에서 어떨까 생각했을 때 다른 경기는 관중을 들이고 있는데 '올림픽·패럴림픽만 왜 들이지 않는가'라고 선수들은 (그렇게) 생각한다"라고 답변했다.

한편 일본 정부는 다음 달 7일 이후 코로나19 긴급사태가 전면 해제되면 도쿄올림픽·패럴림픽에 참가하는 외국인의 입국을 허용할 방침이다.

즉, 7월 대회 개최를 앞두고 올림픽 관계자에 한해서만 입국을 예외적으로 허용한다는 계획이다.

