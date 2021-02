[아시아경제 김흥순 기자] 비트코인이 국내 거래소에서 소폭 오르고 있다.

27일 가상화폐 거래소 빗썸에 따르면 오후 3시25분 현재 1비트코인은 종가보다 1.83% 오른 5465만4000원이다. 다른 거래소 업비트에서도 1.98% 올라 5486만9000원에 거래 중이다.

비트코인은 코인원과 코빗에서도 2% 안팎으로 오르며 5400만원 중반대에서 거래되고 있다. 가상화폐는 주식시장과 달리 거래소 단위로 거래가 이뤄져 같은 종류라도 거래소별로 거래 가격이 다소 다르다.

