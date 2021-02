[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 26일 밤 10시52분께 경남 통영시 욕지도에 있는 민박집<사진>에서 불이 났다.

이 불은 비닐하우스를 태운 뒤 143㎡규모 민박집에서 연소되면서 6500만원(소방서 추산) 상당 재산피해를 내고 3시간 만에 완전히 진화됐다.

소방당국은 이날 남해안에 내려진 강풍·풍랑특보 인해 소방정을 투입하지 못했다. 이에 따라 섬에 있는 지역 소방대원 2명이 불을 꺼느라 애를 먹었다.

경찰과 소방당국은 비닐하우스에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사중이다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr