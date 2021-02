[아시아경제 박지환 기자] 코로나19 백신 접종 첫날인 26일 오후 6시 기준 전국에서 1만6813여명이 접종을 마쳤다.

질병관리청에 따르면 이날 오후 6시 기준으로 접종인원을 집계한 결과 전국 요양병원 등에서 총 1만6813명이 백신을 맞았다.

1차 우선접종 대상자 28만9480명 중 5.81%가 첫날 접종을 마쳤다. 국내 인구 5200만명 기준 대비 접종률은 0.03%다.

이날 오후 6시 이후로도 접종이 이뤄질 수도 있기 때문에 27일 오전 0시 기준으로 접종인원은 좀 더 늘어날 수 있다.

