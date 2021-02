[아시아경제 박지환 기자] 경기 양주시는 26일 남면 산업단지에 근무하는 외국인노동자 등 22명이 코로나19에 신규 확진됐다고 밝혔다.

방역당국은 앞서 외국인노동자가 많이 근무하는 남면 산업단지 직원 등을 대상으로 선제 검사를 진행했다. 25일 나이지리아 국적의 외국인노동자 A씨가 자택에서 숨진 채 발견된 뒤 사후 검사에서 확진된 데 따른 것이다.

이번 검사에서 당국은 외국인노동자 115명 등 총 719명을 검사했다. 이 가운데 외국인 21명과 내국인 1명 등 22명이 확진됐다.

