신협, 당기순이익 3381억 ‘19년 연속’ 흑자…“포용금융 확대한다”

[아시아경제 송승섭 기자] 신협중앙회가 지난해 신용협동조합의 당기순이익이 3831억원에 달해 19년 연속 흑자 달성에 성공했다고 26일 밝혔다.

신협중앙회는 이날 대전 유성구 신협중앙연수원에서 46차 정기대의원회를 가지고 총 자산과 여신, 당기순이익 현황을 발표했다.

중앙회에 따르면 신협의 당기순이익은 전년대비 130억원 증가한 3381억원을 기록했다. 같은 기간 자산은 8.3%(8조5000여억원) 늘었고, 여신 규모도 78조9000억원으로 전년대비 11%(7.9%) 확대됐다.

한편 대의원회에 참석한 김윤식 신협중앙회장은 경영 목표로 ‘사회적 선명성과 신인도가 제고된 최고의 금융협동조합’을 제시했다. 이를 위해 ▲지속 가능한 성장 위한 조합 여신경쟁력 강화 ▲조합 간 상생발전을 위한 농촌·소형조합 지원 ▲비대면 매체 활성화로 언택트시대 경쟁력 강화 ▲사회적·포용적 금융 확대를 통한 신협 정체성 강화를 추진할 예정이다.

‘7대 포용금융 프로젝트’도 확대한다. 해당 프로젝트는 2018년 고령화와 저출산, 고용위기, 금융 소외 등 사회문제 해결을 목표로 시작한 사회공헌사업이다.

