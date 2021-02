합천군 재정자립도는 8.13% … 2021년 회계연도 재정공시

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 2021회계연도 예산 기준 재정 현황을 군 홈페이지를 통해 공시한다고 26일 밝혔다.

재정공시는 지방자치단체가 재정운용계획과 재정에 관한 지역주민의 관심사항 등을 관련 법령에 따라 매년 상하반기 정기적으로 실시하고 있는 제도다.

공시자료에 따르면 합천군의 2021년 예산 규모는 6765억원으로, 2020년 대비 196억원이 증가했다.

이는 유사 지방자치단체 평균액(5380억원)보다 1385억원이 많은 규모다. 자체 수입(지방세 및 세외수입)은 469억원, 이 전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 5081억원, 지방채·보전 수입 등 및 내부거래는 212억원으로 나타났다.

합천군의 올해 당초 예산 일반회계 예산 규모 대비 자체 수입의 비율인 ‘재정자립도’는 8.13%이다. 자체 수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 ‘재정자주도’는 57.66%로 집계됐다.

군 관계자는 “우리 군의 재정은 유사 자치단체 대비 살림 규모는 크며, 지방세 등 자체 수입이 적어 재정자립도는 낮으나 교부세 등 이 전재원 확보로 재정자주도는 높은 편이다”며 “우리 군의 미래발전이 될 주요 시책 및 숙원사업, 현안 사업 추진을 위한 예산 확보 노력 등 자체 수입을 확충할 방안을 모색해야 할 것으로 판단된다”고 전했다.

