[아시아경제 이선애 기자] 한국카본 한국카본 017960 | 코스피 증권정보 현재가 11,950 전일대비 200 등락률 +1.70% 거래량 538,834 전일가 11,750 2021.02.26 12:22 장중(20분지연) 관련기사 한국카본, 29억원 규모 공급 계약“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정한국카본, 18억 규모 공급 계약 체결 close 은 지난해 연결기준 영업이익이 757억2769만원으로 전년대비 199.5% 증가했다고 26일 공시했다. 같은 기간 매출액은 4116억6526만원으로 50.6% 늘어난 것으로 나타났다. 당기순이익은 573억7881만원으로 224.1% 증가했다.

