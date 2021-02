시진핑, 마크롱 대통령에 '농식품 등 핵심 이익 분야 협력' 제안

시 주석 전화통화에서 "프랑스는 UN 상임이사국, 책임있는 대국"

중국-EU 투자협정 조기 발효 및 파리 기후변화협력에 노력

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 시진핑 중국 국가 주석이 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과의 전화 통화에서 코로나19 공동 대응 등 전반위 협력을 함께 하자고 제안했다. 시 주석은 지난해 마크롱 대통령과 5차례나 통화하는 등 프랑스와 우호적인 관계를 유지하기 위해 노력해 왔다.

26일 인민일보와 신화통신 등 중국 관영 매체에 따르면 시 주석은 전날 밤 마크롱 대통령과 통화에서 에너지와 항공, 농식품 등 양국의 핵심이익 분야에서 협력하자고 말했다.

시 주석은 "중국과 프랑스는 유엔(UN) 안전보장이사회 상임이사국이자 책임 있는 대국"이라며 "다자주의를 기초로 국제 사회가 공평과 정의, 개방과 포용을 견지하도록 노력해야 한다"고 강조했다.

시 주석은 그러면서 "지난해 말 중국과 EU는 투자협정 체결에 합의했다"며 "협정이 조기에 발효될 수 있도록 협력하자고 제안했다. 그는 또 "중국과 중ㆍ동유럽(CEEC) 국가간의 협력은 유럽 전체 협력의 일부"라면서 "중ㆍ동유럽의 3자 협력 개발에 대해 프랑스와 적극적으로 논의할 의향이 있다"고 했다.

시 주석은 이어 "중국이 코로나19 사태 해결을 위해 50개 이상 개도국에 백신을 지원하고 있다"면서 프랑스와 국제백신공급기구인 코백스 퍼실리티(COVAX facility) 활성화에 협력하길 희망한다는 의향도 표명했다.

이와 함께 주요 20개국(G20) 채무 유예 이니셔티브 실행과 아프리카 투자 확대, 파리 기후변화협약 이행 등을 위한 협력 강화도 언급했다.

마크롱 대통령은 이에 대해 "유럽과 중국간의 교류와 협력을 적극 추진할 의사가 있다"며 "EU-중국 투자협정이 조기 발효되기를 희망한다"라고 화답했다고 중국 매체들은 전했다.

마크롱 대통령은 또 "중국의 코로나19 백신 지원 노력을 높이 평가하면서 중국과 방역 협력을 강화하겠다"라는 뜻도 내비쳤다. 이어 아프리카 경제 성장 촉진과 기후변화 등 글로벌 과제에 대해 중국과 긴밀히 협력하기를 기대한다고 덧붙였다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr