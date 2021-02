코로나19 백신 접종 시작…與 "일상 회복 첫걸음" 野 "수급계획 밝혀야"

[아시아경제 나주석 기자 전진영 기자]코로나19 백신 접종이 시작되자 정치권은 상반된 반응을 보였다. 여당은 일상 회복에 대한 기대감을 드러냈지만, 야당은 안정적 수급계획 등이 마련되어야 한다고 지적했다. 여야 모두 집단면역 시점을 앞당기기 위해 협력하겠다는 데는 이견이 없었다.

26일 코로나19 백신 접종이 공식 개시한 것과 관련해 여당인 더불어민주당은 한껏 기대감을 드러냈다. 이낙연 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "오래 기다려온 백신 접종이 일상 회복과 출발의 첫걸음이 되길 기대한다"고 밝혔다. 이 대표는 "정부와 함께 민주당은 백신의 유통부터 접종 사후반응 환자까지 모든 과정에 걸쳐 국민께서 안심할 수 있도록 빈틈없이 관리하겠다"고 강조했다.

민주당 서울시장 후보들도 함께 반응을 내놨다. 우상호 후보는 이날 페이스북에서 "세상을 놀라게 한 K-방역에 이어 한 치의 오차도 없는 K-접종의 새 신화를 써 내려갈 것이라고 믿는다"며 "순조롭고 효율적인 백신 접종으로 코로나 조기종결을 간절한 마음으로 기원한다"고 밝혔다. 박영선 후보는 직접 서울 송파구의 보건소를 방문해 코로나19 백신 접종 현장 점검에 나섰다. 박 후보는 이날 페이스북에서 "곧 다가올 안전한 서울, 마스크 없이 서로 미소 짓는 서울을 그리며 힘차게 한 발을 내딛는다"고 밝혔다.

야당은 백신 공급이 늦었다는 점을 지적하며, 백신 수급계획 공개 등을 요구했다.

주호영 국민의힘 원내대표는 "우물쭈물하다 백신 확보를 놓쳐 막차 나고 이제 와서 겨우 (접종을) 시작한 데 대해 정부와 민주당은 국민 앞에 먼저 사과부터 해야 할 것"이라고 비판했다. 주 원내대표는 "정부와 민주당은 여전히 올 11월까지 집단면역을 달성하겠다고 장밋빛 환상을 띄우지만 전문기관들은 선진국도 내년 중반에나 집단면역 도달할 것이라 내다본다"며 "좀 더 객관적인 시기 바라보고 거기에 맞춰야 할 것"이라고 당부했다.

배준영 국민의힘 대변인도 구두논평을 통해 "오늘 백신접종 시작을 계기로, 정부는 국민들이 가장 궁금해 하는 ‘안전한가. 나는 언제 맞을 수 있는가’에 대한 답을 하루속히 내놓을 수 있어야 할 것"이라고 지적했다.

안철수 국민의힘 대표는 YTN라디오 ‘황보선의 출발새아침’에 출연해 구체적 백신 수급 계획 공개를 요구했다. 안 대표는 "세계 100개국 이상이 접종하고 나서야 오늘 접종에 나선다"면서 "더 걱정스러운 것은 다음 물량이 오기 전에 한참 걸려 올해 중순이나 가을에 맞을 수 있다, 중간에 빌 수도 있다"고 우려했다.

