쌍용차, 회생절차 개시 부담 덜었다…"법원, 'P플랜 제출' 시간 보장"

[아시아경제 이기민 기자] 쌍용자동차의 회생 절차 개시 보류 기한이 연장될 가능성이 커지며 한시름 덜게 됐다. 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,770 2021.02.26 00:00 장중(20분지연) 관련기사 쌍용차, 25~26일도 생산중단…이달 중 3일만 가동쌍용차, 25~26일 평택공장 생산중단[e공시 눈에 띄네] 코스피-19일 close 는 우선 자율 구조조정 지원(ARS) 프로그램을 연장하고 다음달 초중순께 P플랜(사전 회생계획)에 돌입을 위한 절차를 밟을 계획이다.

26일 법원과 업계에 따르면 서울회생법원은 쌍용차가 ARS 연장을 신청하면 회생 절차 개시 결정을 미뤄주기로 했다. 쌍용차 관계자는 "법원이 쌍용차 및 HAAH 등 이해관계자 간의 협의가 지속되고 있는 한 회생절차 개시 결정을 보류한다는 입장을 회신 받았다"며 "P플랜(사전계획안) 제출시간을 보장한다는 의미"라고 전했다. 앞서 쌍용차는 지난해 12월21일 서울회생법원에 회생 절차 개시 신청과 함께 ARS를 신청하면서 법원은 이달 28일까지 회생 절차 개시 결정을 보류한 바 있다.

쌍용차가 계획대로 다음 달 초중순께 법원에 P플랜을 신청하려면 대주주인 마힌드라의 지분 및 채권 삭감을 조건으로 내건 인도중앙은행(RBI)의 최종 승인을 받아야 한다. 이후 HAAH오토모티브와 투자계약을 맺고 회생 계획안을 전체 채권단에 공개해 P플랜 돌입을 위한 동의를 받는 수순이다. 다만 아직 RBI의 승인은 나오지 않았고, HAAH와의 투자 계약도 타결되지 못했다.

마힌드라가 쌍용차 매각을 강력히 원하고 있는 만큼 RBI의 승인은 다음달 초에 나올 가능성이 높다. 또 쌍용차가 다음달 2일부터 생산을 재개하기로 한 만큼 HAAH와의 투자 협의도 급물살을 탈 것으로 전망된다. 이달 단 3일만 공장을 가동했던 쌍용차는 힘들게 납품 거부 업체를 설득해 대부분 업체에게 납품 재개를 약속을 받은 상태다. 업계 관계자는 "쌍용차와 협력업체 비상대책위원회가 공급 중단을 선언했던 업체들 대부분을 설득했다"며 "쌍용차도 다음 달 공장문을 다시 열기로 했다"고 전했다.

그러나 쌍용차 내부적으로는 HAAH와의 투자 계약이 무산돼 P플랜에 돌입하지 못하는 상황에 대한 대비책도 마련 중인 것으로 알려졌다. P플랜이 무산되면 쌍용차가 법정 관리를 밟게 될 가능성이 크다. 최악의 경우 쌍용차가 파산하며 협력업체마저 줄도산할 수 있다. 이 경우 주채권은행인 산업은행도 책임론에서 자유로울 수 없는 상황이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr