무위험 지표금리로 국채?통안증권 RP금리 최종 선정

풍부한 유동성, 파생상품시장에서의 활용 가능성 등이 선정 배경

[아시아경제 박선미 기자]국채?통안증권 RP금리(익일물)이 중요 금융거래지표의 산출 중단에 대비한 무위험 지표금리(RFR)로 최종 선정됐다.

26일 금융위원회는 해외사례 조사, 시장참가자 그룹 토론 및 투표 등을 거쳐 국채?통안증권 RP금리를 RFR로 최종 선정했다고 밝혔다. ▲RP시장의 풍부한 유동성, ▲금융기관 자금조달 여건에 따라 변동되는 금리 특성, ▲파생상품시장에서의 활용 가능성 등을 선정 배경으로 꼽았다.

국제거래에서 가장 광범위하게 쓰이는 리보의 담합 스캔들을 계기로 주요국은 지표금리의 신뢰성 확보를 위한 개혁논의에 착수한 상태다. 국내 대표적 지표금리는 CD금리지만, 리보와 마찬가지로 호가에 따라 산출되며 기초 거래량 감소가 계속돼 지표금리로서의 대표성, 신뢰성 부족 문제가 지속적으로 지적돼왔다. 이에 대체금리 개발 필요성을 느낀 금융위원회는 한국은행과 공동으로 지표금리개선 추진단을 설립해 국내 지표금리 개혁 작업을 진행해왔다.

금융위와 한은은 지난해 11월 해외사례 조사 및 국내 콜·RP시장 분석 등을 거쳐 은행·증권금융차입 콜금리와 국채·통안증권 RP금리를 최종 후보 금리로 선정한 이후 이달까지 온라인 공개설명회와 26개 금융기관으로 구성된 시장참가자그룹(MPG) 토론 및 3차례 투표를 거쳐 RFR을 국채?통안증권 RP금리로 최종 선정했다.

이세훈 금융위 금융정책국장은 "대표적 지표금리가 장기적으로 CD에서 RFR로 전환될 수 있다"며 "연말 리보가 산출중단되는 경우 IRS 등 파생거래에서 리보와 유사한 CD보다 RFR 사용이 국제표준으로 요구될 가능성이 높다"고 설명했다. 이어 "이번에 선정된 RFR은 CD금리의 비상시(산출중단, 신뢰도 하락 등) 대체금리로도 사용 가능하다"며 "이르면 올해 3분기 중으로 예탁결제원이 RFR 공시를 시작할 것"이라고 덧붙였다.

RFR 시장정착을 위한 활성화 방안도 마련된다.

파생상품시장에서는 올 하반기 목표로 거래소 RFR 선물상장이 추진되고 RFR기반 초단기 금리스왑 OIS(Overnight Index Swap) 거래 활성화 방안도 마련된다. 현물시장에서는 국책은행, 주요 은행 등의 RFR기반 채권 발행, 대출상품 출시 등 협의가 이뤄진다.

금융위는 3분기 안에 PFR을 지표법상 중요지표로 지정해 CD금리의 비상시 대체금리로 RFR 사용을 독려하고, 필요시 해외사례 등을 참조해 대체조항 관련 가이드라인을 안내할 방침이다. 향후 RFR 사용이 활성화되는 경우 그동안 CD 지표물 발행을 독려하기 위해 동반됐던 인위적 CD 지표물 발행 지원조치는 단계적으로 정상화된다.

이 국장은 "국채?통안증권 RP금리가 RFR로서 성공적으로 시장에 정착하기 위해서는 거래의 안정성?효율성 및 투명성이 제고될 필요가 있다"며 "그간 지표금리 개선 실무추진단 등을 통해 취합된 RP시장 개선과제를 중심으로 하반기 안에 제도개선 방안 마련을 검토하겠다"고 말했다.

