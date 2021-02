마켓컬리, 축산 농가 돕는 '삼삼데이' 진행

3월3일 '삼삼데이' 앞두고 한돈 삼겹살, 쌈 채소, 해산물 등

최대 25% 할인 적용 및 20% 할인 쿠폰 추가 제공



[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리는 3월3일 '삼삼데이'를 맞아 한돈 삼겹살을 비롯해 쌈채소, 양념류 등을 한데 모아 최대 25% 할인하는 '삼삼데이 기획전'을 3월4일까지 진행한다고 26일 밝혔다.

농림축산식품부 '대한민국 농할 갑시다' 캠페인의 일환으로 진행되는 이번 기획전에는 각종 부위별, 목적별로 고를 수 있는 돼지고기와 같이 즐길 쌈류 등 각종 채소, 해산물, 양념류, 간편식 등 다양한 상품을 내놨다. 우리 농산물 소비 촉진을 위해 기획전 일부 제품 구매 시 사용할 수 있는 20% 할인 쿠폰(최대 1만원 할인)도 함께 제공한다. 쿠폰은 한 ID 당 1회씩 사용 가능하며 기획전 종료일인 3월4일 오전 11시까지 사용할 수 있다.

마켓컬리는 기획전 삼겹살 상품으로 구이용, 수육용, 찌개용, 다목적용, 에어프라이어용, 카레용 등 여러 종류를 선보인다. 삼겹살뿐만 아니라 돼지고기 부위별로 다채롭게 즐길 수 있도록 목살, 항정살, 갈매기살, 앞다리살, 등심 등도 함께 판매하며 최대 25%의 할인을 적용한다. 25% 할인 상품인 대패 삼겹살, 뽈항정살 등에 20% 할인 쿠폰을 함께 적용할 경우 4000원대(300g 기준)에 구매 가능하다. 구이용 삼겹살, 갈매기살, 목심 등은 20%, 제주도 1등급 암퇘지의 삼겹살, 목살, 앞다리 등은 15% 할인한다.

돼지고기를 먹을 때 곁들일 수 있는 각종 채소, 해산물, 양념류도 다양하게 선보인다. 무농약 인증을 받은 상추, 깻잎, 치커리, 적근대, 로메인 등 다양한 쌈채소를 비롯해 1인 가구도 부담 없이 즐길 수 있는 한 끼 채소를 함께 제안한다. 돼지고기와 함께 별미로 즐길 수 있는 관자, 새우 등 해산물과 쌈장, 쌈젓, 허브솔트, 무쌈, 갓김치 등도 선보이며 간단한 조리 과정만 거치면 되는 훈제삼겹, 김치삼겹찜, 수육 등 간편식도 함께 판매한다.

한편 농림축산식품부가 주관하는 '대한민국 농할 갑시다' 캠페인은 코로나19로 어려움을 겪는 농가를 돕기 위해 우리 농축산물을 구매하는 사람에게 할인 혜택을 제공하는 행사다. 지난해에 이어 올해도 선정된 마켓컬리는 오는 12월까지 총 15번의 기획전을 통해 다양한 농축산물을 저렴하게 선보일 예정이다.

