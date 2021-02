[단독]선관위, 대선 전 '가짜뉴스' 대응 시스템 구축…"수익 위해 정치편향"

단독[아시아경제 박철응 기자] 중앙선거관리위원회가 인공지능(AI)과 빅데이터 분석을 활용해 가짜뉴스 유포 등 온라인 선거범죄를 엄단하는 시스템 구축에 나선다.

선관위는 ‘지능형 선거범죄 대응 시스템’ 구축 입찰을 24일 공고하면서 "사회관계망서비스(SNS), 유튜브 등을 이용한 비방, 흑색선전 게시물 등에 대한 정보 분석 효율성을 높여 사이버선거범죄 조치를 강화할 것"이라고 밝혔다. 구축 기간은 10개월로 내년 3월 대선을 앞두고 완료된다.

이 시스템은 AI와 빅데이터를 활용해 문제가 있는 게시물들을 수집한다. 선거법을 기준으로 한 기계학습을 통해 위반 가능성이 높은 게시물과 동영상을 선별할 계획이다. 또 타임라인과 핵심 키워드를 분석해 선전 내용을 반복해 올리는 게시자 그룹을 분석하고, 각 인물들의 관계 네트워크 분석 등도 실시한다. 확산 경로를 분석해 조직적 행위 여부를 확인하려는 것이다.

선관위는 "수익 창출을 위해 정치 편향성을 이용하는 경우가 늘어나 공정선거 추진에 많은 문제가 되고 있다"면서 "선거 신뢰도를 저하시키는 온라인상 가짜뉴스 및 여론 호도 현상을 예방해야 할 필요성이 대두됐다"고 설명했다.

선관위는 지난해 4월 총선을 앞두고 사전투표용지 QR코드를 통해 선거인과 투표 성향 정보를 알 수 있다는 허위사실을 유튜브에 유포한 혐의로 4명을 특정해 검찰에 고발한 바 있다. 또 중국이나 북한에서 투표 결과를 조작할 수 있다는 허위사실을 유튜브에 유포한 2명도 고발 조치했다.

