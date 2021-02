LG전자, 전기차 파워트레인 물적 분할…7월 마그나 합작사 공식 출범

마그나 합작사 올 7월 공식 출범

배당금 보통주 1주당 1200원으로 상향

[아시아경제 황윤주 기자] LG전자가 전기차 파워트레인 사업을 분할한다.

LG전자는 3월 24일 오전 9시 서울 여의도 트윈타워에서 정기 주주총회를 열고 VS사업본부 전기차 파워트레인(동력전달장치) 관련 사업에 대한 분할계획서 등의 안건을 승인한다고 25일 밝혔다.

LG전자는 지난해 말 임시이사회를 열고 세계 3위 자동차 부품 업체인 마그나 인터내셔널(마그나)과 전기차 파워트레인 분야 합작법인(JV)을 설립하기로 했다. 물적분할로 LG전자가 분할신설회사의 지분 100%를 갖게 되며, 마그나는 분할신설회사의 지분 49%를 인수할 예정이다. 합작법인은 올 7월에 공식 출범할 예정이다.

또 주주들이 의결권을 더욱 편리하게 행사할 수 있도록 이번 주주총회부터 전자투표제를 도입한다. 전자투표제는 비대면 온라인 방식으로 참여하는 것에 대한 주주들의 니즈가 높아진 상황을 고려했다.

이밖에 배당금을 보통주 1주당 1200원, 우선주 1주당 1250원으로 상향하는 안건도 승인할 예정이다.

