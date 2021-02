산청군, 코로나19 백신 접종 시작

26일 요양병원 시작으로 3~5월 순차 접종



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 26일 오전 9시부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종을 시작한다고 25일 밝혔다.

백신 접종은 질병관리청이 아스트라제네카 백신 1차 접종분 공급 일정을 확정함에 따른 것이다.

산청요양병원을 시작으로 지역 내 10곳의 실버타운과 요양원의 종사자 등 364명을 대상으로 백신 접종을 시행한다.

1차 접종은 26일부터 3월 초, 2차 접종은 4월23일부터 5월 초가 될 것으로 예상된다.

1차 접종 대상자는 요양병원·시설 등의 만 65세 미만 입소자와 종사자 등이다. 산청군 내 접종대상자의 백신 접종 동의 비율은 94%다.

백신 접종은 요양병원의 경우 해당 병원의 의료진이 자체 접종한다. 그 외 9곳의 실버타운과 요양원 등 요양시설은 ‘보건소 방문 접종팀’과 위탁 계약한 촉탁의가 시설을 방문해 접종한다.

군 보건의료원 관계자는 “차질 없는 백신 접종사업 추진으로 지역주민들이 소중한 일상으로 복귀할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “예방접종에 적극 참여해 주시길 바란다”고 말했다.

