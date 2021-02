[아시아경제 황윤주 기자] CJ대한통운은 중국 물류 자회사인 CJ로킨의 지분 전량(73.1%)을 사모펀드인 파운틴베스트 파트너스에 매각한다고 25일 공시했다. 매각 금액은 7338억여원이다.

CJ대한통운은 2015년 중국 최대 냉동물류 회사인 로킨을 4550억원에 인수해 CJ로킨을 설립했다. CJ대한통운은 이번 매각 후에도 중국 사업은 계속할 계획이다.

CJ대한통운 관계자는 "이번 매각은 사업환경 변화를 고려한 자원의 효율적 재분배의 일환"이라며 "기존 중국 사업을 포함해 글로벌 사업을 지속적으로 강화할 예정"이라고 말했다.

